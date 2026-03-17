La guerre au Moyen-Orient mène à une crise mondiale du pétrole, mais il y a aussi d'autres secteurs qui vivent des crises. Comme celui du cacao.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

En raison de la volatilité des prix du cacao, des géants comme Nestlé se tournent maintenant vers des alternatives, notamment celle offerte par la start up allemande Planet A Foods, qui a développé une technique pour produire du chocolat... sans cacao.

On parle aussi de l’évolution des marchés et des humeurs de Donald Trump.