Confit au Moyen-Orient

Le prix du litre d'essence augmente de façon importante depuis le début de la guerre au Moyen-Orient et pourrait bientôt atteindre 2$ le litre.

Cette situation pousse-t-elle les automobilistes vers les véhicules électriques? La subvention fédérale est également de retour depuis le 16 février, ce qui pourrait réduire le coût d'achat d'une voiture 100% électrique.

Écoutez Germain Goyer, analyste automobile indépendant, se pencher sur la situation actuelle, mardi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.