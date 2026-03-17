L’inquiétude est grande chez les citoyens français installés au Québec. La fin du Programme d’expérience québécoise les plonge en pleine incertitude quant à leur avenir.

Une réunion s’est tenue le 10 mars dernier avec l’ambassadeur de France au Canada, des représentants du ministère des Affaires étrangères et du personnel consulaire diplomatique pour faire le point sur la situation.

Les Français qui sont venus vivre au Québec demandent maintenant l’aide de Paris puisque le gouvernement de la CAQ ne peut rien faire pour eux.

Écoutez Laetitia Bert, conseillère des Français de l’étranger pour l’Est du Québec, au micro de Philippe Cantin.