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Économie
Rupture avec les stratégies de ses prédécesseurs

Christine Fréchette prône moins d’interventionnisme pour l'économie du Québec

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 mars 2026 07:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Christine Fréchette prône moins d’interventionnisme pour l'économie du Québec
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

La nouvelle vision économique de Christine Fréchette surprend par sa volonté de réduire l'interventionnisme de l'État, une rupture avec les stratégies de ses prédécesseurs à la CAQ.

Bien qu'elle ait versé en moyenne 267 millions $ par mois en aides durant son mandat, la ministre souhaite désormais mieux encadrer les subventions pour favoriser la productivité.

Par ailleurs, la Régie de l’énergie a freiné les ardeurs d'Hydro-Québec en limitant la hausse des tarifs industriels à 3,6%.

Ce manque à gagner de 450 millions $ pourrait toutefois affecter la fiabilité d'un réseau déjà fragilisé par les récentes pannes.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mardi, à Lagacé le matin

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