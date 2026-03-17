La nouvelle vision économique de Christine Fréchette surprend par sa volonté de réduire l'interventionnisme de l'État, une rupture avec les stratégies de ses prédécesseurs à la CAQ.

Bien qu'elle ait versé en moyenne 267 millions $ par mois en aides durant son mandat, la ministre souhaite désormais mieux encadrer les subventions pour favoriser la productivité.

Par ailleurs, la Régie de l’énergie a freiné les ardeurs d'Hydro-Québec en limitant la hausse des tarifs industriels à 3,6%.

Ce manque à gagner de 450 millions $ pourrait toutefois affecter la fiabilité d'un réseau déjà fragilisé par les récentes pannes.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mardi, à Lagacé le matin.