16 matchs à disputer cette saison

Les Canadiens de Montréal affrontent mardi soir les Bruins de Boston. Selon l’entraîneur-chef Martin St-Louis, il s’agit du match le plus important de l’année jusqu’à maintenant.

Pourquoi? Parce que la course pour les séries éliminatoires demeure extrêmement serrée dans l’association Est et le Tricolore s’est compliqué la vie en perdant ses deux matchs du week-end.

Écoutez Louis Jean, chroniqueur sportif, mettre la table pour le match de mardi soir au micro de Philippe Cantin.

Le vétéran Brendan Gallagher disputera d'ailleurs son 900e match en carrière dans la Ligue nationale de hockey.