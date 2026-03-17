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Politique provinciale
Le résultat dévoilé le 12 avril

Course à la chefferie de la CAQ: «C’est long et ennuyant» -Nathalie Normandeau

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 mars 2026 17:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Course à la chefferie de la CAQ: «C’est long et ennuyant» -Nathalie Normandeau
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Trouvez-vous, comme Nathalie Normandeau, que la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec s’étire inutilement?

Les premiers débats auront lieu le 21 et 28 mars et c’est le 12 avril qu’on connaîtra le prochain premier ministre ou la prochaine première ministre du Québec. 

Écoutez l’animatrice Nathalie Normandeau faire sa chronique politique du jour au micro de Philippe Cantin, mardi. 

«Je ne sais pas à quoi a pensé la CAQ en annonçant une course aussi longue dans un contexte où le gouvernement est essoufflé et où on est en fin de mandat, dans un contexte où on va déposer un budget. Tout ça fait en sorte qu’on est face à des candidats qu’on sent en fin de parcours.» 

Nathalie Normandeau

Autre sujet abordé

  • Le «browniegate» et l’authenticité des fameux textos

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