Le résultat dévoilé le 12 avril

Trouvez-vous, comme Nathalie Normandeau, que la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec s’étire inutilement?

Les premiers débats auront lieu le 21 et 28 mars et c’est le 12 avril qu’on connaîtra le prochain premier ministre ou la prochaine première ministre du Québec.

Écoutez l’animatrice Nathalie Normandeau faire sa chronique politique du jour au micro de Philippe Cantin, mardi.