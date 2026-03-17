Élection partielle dans Terrebonne

Le retour de l'affaire du Parti libéral du Québec portant sur l'intégrité de Pablo Rodriguez et les élections partielles fédérales d'avril sont au nombre des sujets abordés, mardi, par Dimitri Soudas.

Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas sur ces sujets au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés