«Kiss cam» au concert de Coldplay

Le nom de Kristin Cabot n’est pas nécessairement connu, mais elle a pourtant été au cœur d’une des vidéos les plus virales de l’année 2025.

Alors qu’elle assistait à un concert de Coldplay, elle a été surprise par la «kiss cam» avec non seulement un autre homme que son conjoint, mais également son propre patron.

Elle a récemment accordé une entrevue exclusive à Oprah où elle explique ce qui s’est passé, notamment qu’elle était récemment séparée.

Écoutez Catherine Beauchamp partager les grandes lignes de cette entrevue au micro de Philippe Cantin, mardi.