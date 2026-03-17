Les pannes de courant sont nombreuses

Se coiffer était inutile mardi si on voulait mettre le nez dehors. Le Québec a été balayé par une importante tempête de vent.

Les rafales allant jusqu’à 100 km/h ont causé des dommages sur le réseau électrique de la province, provoquant de nombreuses pannes. Au pire de la tempête, plus de 315 000 clients étaient sans électricité.

Les équipes d’Hydro-Québec sont à pied d'œuvre pour rétablir la situation.

Écoutez Philippe Bonneville, journaliste pour Cogeco Nouvelles, faire le point sur la journée au micro de Philippe Cantin.