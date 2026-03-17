Causé par la hausse de population à Laval

L’hôpital Cité de la Santé peine à répondre aux besoins des citoyens de Laval et se retrouve à être constamment au-dessus de sa capacité, en raison de la hausse importante de la population de la ville qu'il doit desservir seul.

Écoutez Joseph Dahine, intensiviste au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval et professeur adjoint de clinique à l’Université de Montréal, brosser le portrait de la situation, mardi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.