 Aller au contenu
Économie
Les entreprises peuvent-elles s’en passer?

Aide financière des gouvernements: «On n’a pas de stratégie de développement»

par 98.5

0:00
15:44

Entendu dans

La commission

le 17 mars 2026 14:28

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Aide financière des gouvernements: «On n’a pas de stratégie de développement»
Chaque année, Québec accorde huit milliards de dollars en subventions aux entreprises du Québec. / Adobe Stock

Les entreprises du Québec peuvent-elles se passer de l’aide financière des gouvernements? C’est la question que plusieurs se posent alors que la candidate à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette, souhaite moins d’interventions de l’État dans l’économie. 

Chaque année, Québec accorde huit milliards de dollars en subventions aux entreprises du Québec. 

Christine Fréchette dit vouloir rompre avec la stratégie interventionniste de François Legault et de son ancien ministre Pierre Fitzgibbon. 

Écoutez la conversation à ce sujet avec Frédéric Laurin, professeur d’économie à l’Université du Québec à Trois-Rivières, à l’émission La commission

«Pour moi, le problème, ce n’est pas le niveau d’intervention, ce n’est pas le niveau monétaire qu’on injecte dans l’économie, mais c’est plutôt l’intelligence qu’on a derrière ces stratégies. Ce qu’on ressent, c’est qu’il n’y a pas vraiment de stratégie de développement économique. Ça ne s’inscrit pas dans une stratégie bien pensée à l’avance, où on va identifier les forces au Québec.»

Frédéric Laurin

Vous aimerez aussi

L'inflation a reculé en février au Canada
Le Québec maintenant
L'inflation a reculé en février au Canada
0:00
6:43
Le CRTC abolit les frais: quel impact dans votre portefeuille?
Lagacé le matin
Le CRTC abolit les frais: quel impact dans votre portefeuille?
0:00
7:57

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La bande-annonce du film Dune 3 dévoilée
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
La bande-annonce du film Dune 3 dévoilée
Cafétérias attrayantes et abordables: «Ce n'est pas possible sans subventions»
Rattrapage
En péril dans les écoles secondaires
Cafétérias attrayantes et abordables: «Ce n'est pas possible sans subventions»
Conditions de vie des porcs: cri du cœur d’un producteur
Rattrapage
Nouvelle campagne sur la maltraitance des animaux
Conditions de vie des porcs: cri du cœur d’un producteur
Une période difficile pour l'industrie du jeu vidéo
Rattrapage
Nouvelles en rafales
Une période difficile pour l'industrie du jeu vidéo
Faut-il prendre la démission de Joseph Kent au sérieux?
Rattrapage
Conflit au Moyen-Orient
Faut-il prendre la démission de Joseph Kent au sérieux?
Loi sur l'alcool : «Cette industrie importante est dans une camisole de force»
Rattrapage
Le ministre Samuel Poulin souhaite revoir le tout
Loi sur l'alcool : «Cette industrie importante est dans une camisole de force»
Gaz de schiste: «On a d'énormes réserves sous nos pieds» -Éric Duhaime
Rattrapage
Pour ou contre son exploitation?
Gaz de schiste: «On a d'énormes réserves sous nos pieds» -Éric Duhaime
Le Canadien sous pression: un test crucial contre les Bruins
Rattrapage
Le défi des séries
Le Canadien sous pression: un test crucial contre les Bruins
BMO aurait été fraudée de 15 millions de dollars : un ex-employé serait impliqué
Rattrapage
Aucune accusation déposée pour l'instant
BMO aurait été fraudée de 15 millions de dollars : un ex-employé serait impliqué
Sécuriser la 50: glissières médianes ou élargissement à tout prix?
Rattrapage
L’urgence d’agir contre «l’autoroute de la mort»
Sécuriser la 50: glissières médianes ou élargissement à tout prix?
Vents forts : «On avait plus de 300 000 clients d'H-Q sans électricité»
Rattrapage
Météo mardi
Vents forts : «On avait plus de 300 000 clients d'H-Q sans électricité»
Bonne fête aux Irlandais, «brownies» au PLQ et bilan des pannes
Rattrapage
La commission
Bonne fête aux Irlandais, «brownies» au PLQ et bilan des pannes
Préserver le carburant: le Sri Lanka passe à la semaine de quatre jours
Rattrapage
Une bonne nouvelle, selon nos commissaires
Préserver le carburant: le Sri Lanka passe à la semaine de quatre jours
Coûts de construction: trois solutions pour freiner l'explosion des prix
Rattrapage
Pourquoi ça coûte si cher?
Coûts de construction: trois solutions pour freiner l'explosion des prix