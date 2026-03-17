Les entreprises peuvent-elles s’en passer?

Les entreprises du Québec peuvent-elles se passer de l’aide financière des gouvernements? C’est la question que plusieurs se posent alors que la candidate à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette, souhaite moins d’interventions de l’État dans l’économie.

Chaque année, Québec accorde huit milliards de dollars en subventions aux entreprises du Québec.

Christine Fréchette dit vouloir rompre avec la stratégie interventionniste de François Legault et de son ancien ministre Pierre Fitzgibbon.

Écoutez la conversation à ce sujet avec Frédéric Laurin, professeur d’économie à l’Université du Québec à Trois-Rivières, à l’émission La commission.