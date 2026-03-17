La bande-annonce de Dune: troisième partie, a été diffusée lundi à Los Angeles, au lendemain de la cérémonie des Oscars.
Écoutez Henry Arnaud, présent à cette occasion, en parler avec Catherine Beauchamp.
Les sujets abordés
- La bande-annonce du troisième volet dévoilée par Denis Vileneuve à Los Angeles;
- Les acteurs et actrices Zendaya, Robert Pattinson, Javier Bardem et Anya Taylor-Joy accompagnaient le réalisateur à cette occasion;
- Le film mettra à l'avant-plan un ton plus sombre avec un saut temporel de plus de dix ans;
- Le film, inspiré du Messie de Dune, de Frank Herbert, sortira le 16 décembre en concurrence directe avec Avengers Doomsday;
- Denis Villeneuve réalisera ensuite le prochain James Bond.