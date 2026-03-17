Démission de Joseph Kent

Joseph Kent, chef du contre-terrorisme américain, a annoncé avec une lettre coup de poing sa démission mardi en protestation contre la guerre en Iran.
Écoutez la spécialiste de la politique américaine et chroniqueuse Valérie Beaudoin se pencher sur le sujet au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«Lui, il a été dans les forces armées américaines, il a été onze fois dans des théâtres de guerre, il a perdu sa femme dans un attentat suicide par des membres de l'État islamique il y a quelques années. C'est ce qui a fait qu'il était maintenant antiguerre. Alors là, il a dit en toute conscience qu'il ne pouvait pas soutenir ce qui se fait en Iran, qu'il n'avait pas eu l'information d'une menace imminente. Il a dit que c'était Israël qui a fait de la désinformation.»