Les jeunes peuvent-ils accéder à la propriété sans se ruiner? Oui, mais ce ne sera pas nécessairement facile.

Selon un nouveau sondage de la Banque royale du Canada, les deux tiers des Québécois rêvent toujours d’acheter une propriété. Près du tiers a également l’intention de faire les démarches dans les deux prochaines années.

Mais combien d’entre eux arriveront réellement à passer à l’action? Pour plusieurs, le plus difficile demeure d’accumuler assez d’argent pour la mise de fonds.

Écoutez Audrey de Montigny, courtière immobilière, discuter de la situation au micro de Philippe Cantin, mardi.