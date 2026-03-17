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Société
Sondage de la Banque royale du Canada

Accès à la propriété: les jeunes continuent d’y rêver

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 mars 2026 17:12

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Accès à la propriété: les jeunes continuent d’y rêver
L'achat d'une première propriété est difficile pour plusieurs Québécois. / Adobe Stock

Les jeunes peuvent-ils accéder à la propriété sans se ruiner? Oui, mais ce ne sera pas nécessairement facile. 

Selon un nouveau sondage de la Banque royale du Canada, les deux tiers des Québécois rêvent toujours d’acheter une propriété. Près du tiers a également l’intention de faire les démarches dans les deux prochaines années. 

Mais combien d’entre eux arriveront réellement à passer à l’action? Pour plusieurs, le plus difficile demeure d’accumuler assez d’argent pour la mise de fonds. 

Écoutez Audrey de Montigny, courtière immobilière, discuter de la situation au micro de Philippe Cantin, mardi. 

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