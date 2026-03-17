Pas de menaces imminentes, selon lui

Un haut-placé du gouvernement américain a remis sa démission mardi.

Joe Kent, qui était directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme des États-Unis, a expliqué dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux pourquoi il a décidé de claquer la porte.

Selon lui, rien ne justifiait l’opération militaire américaine en Iran puisqu’il n’existait aucune preuve de menaces imminentes.

Cet homme politique est toutefois controversé en raison de plusieurs de ses positions et opinions.

Écoutez Valérie Beaudoin, chroniqueuse spécialisée en politique américaine, en discuter avec Philippe Cantin, mardi.