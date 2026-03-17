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Société
Refuser la viande lors de l'adolescence

Mon enfant veut être végétarien, comment réagir?

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Entendu dans

Radio textos

le 17 mars 2026 11:03

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Mon enfant veut être végétarien, comment réagir?
Imaginez: votre ado annonce, entre deux bouchées, qu’il ou elle ne veut plus jamais manger de viande. / Adobe Stock

Imaginez: votre ado annonce, entre deux bouchées, qu’il ou elle ne veut plus jamais manger de viande.

Panique au menu? Pas nécessairement!

La nutritionniste Stéphanie Côté explique comment s'assurer que l'enfant végétarien peut rester en santé, éviter que le végétarisme ne cache un trouble alimentaire, et surtout, comment partager le même repas sans se casser la tête. 

Une leçon de compromis et d'implication pour que la paix revienne à la table.

Écoutez Stéphanie Côté, nutritionniste, auteure du livre Chers parents, je ne veux plus manger de viande, expliquer le tout, mardi à Radio textos. 

«Le végétarisme ne garantit pas qu'on va avoir une alimentation santé. Un végétarisme peut être déséquilibré, comme une alimentation avec de la viande peut l'être aussi.»

Stéphanie Côté, nutritionniste

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