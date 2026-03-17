Refuser la viande lors de l'adolescence

Imaginez: votre ado annonce, entre deux bouchées, qu’il ou elle ne veut plus jamais manger de viande.

Panique au menu? Pas nécessairement!

La nutritionniste Stéphanie Côté explique comment s'assurer que l'enfant végétarien peut rester en santé, éviter que le végétarisme ne cache un trouble alimentaire, et surtout, comment partager le même repas sans se casser la tête.

Une leçon de compromis et d'implication pour que la paix revienne à la table.

Écoutez Stéphanie Côté, nutritionniste, auteure du livre Chers parents, je ne veux plus manger de viande, expliquer le tout, mardi à Radio textos.