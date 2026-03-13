La francophonie mondiale compte environ 320 millions de locuteurs à travers le monde, ce qui en fait la 5e langue la plus parlée.
Mais où sont ces personnes à travers le monde? Et où est situé Montréal dans ce classement?
Écoutez le chroniqueur Biz se pencher sur ces questions, lors de sa chronique au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«Ça fait 42 % des Montréalais qui connaissent le français, mais ne l'utilisent pas au travail. Donc, soit beaucoup de gens qui disent maîtriser le français, qui ne le maîtrisent pas tant que ça, soit ils le maîtrisent, mais ne veulent pas ou n'ont pas besoin de l'utiliser. Dans tous les cas, c'est une mauvaise nouvelle pour le français. À quoi ça sert d'avoir une épée si c'est pour la laisser rouiller dans son fourreau?»