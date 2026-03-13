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Société
Coincé dans une relation

Amant ou maîtresse? «J'appelle ça une personne en attente et impuissante»

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 13 mars 2026 11:05

Avec

Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Amant ou maîtresse? «J'appelle ça une personne en attente et impuissante»
Sylvie Lavallée / Cogeco Média

Avez-vous déjà été coincés dans une relation où vous aviez le rôle d'amant ou encore de maîtresse?

La psychologue Sylvie Lavallée aborde le sujet tabou de la tromperie qui est, selon elle, paradoxal pour plusieurs individus: le désir d'être avec une seule personne se bute à celui de transgresser les règles avec une autre personne.

D'après ses informations, entre 20 et 50% de la population est touchée par la tromperie et les relations parallèles au couple peuvent durer quelques mois à plusieurs années.

Écoutez la sexologue et psychologue Sylvie Lavallée expliquer le tout, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

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