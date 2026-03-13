Coincé dans une relation

Avez-vous déjà été coincés dans une relation où vous aviez le rôle d'amant ou encore de maîtresse?

La psychologue Sylvie Lavallée aborde le sujet tabou de la tromperie qui est, selon elle, paradoxal pour plusieurs individus: le désir d'être avec une seule personne se bute à celui de transgresser les règles avec une autre personne.

D'après ses informations, entre 20 et 50% de la population est touchée par la tromperie et les relations parallèles au couple peuvent durer quelques mois à plusieurs années.

Écoutez la sexologue et psychologue Sylvie Lavallée expliquer le tout, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.