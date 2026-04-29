Un saut vers la liberté... sous haute surveillance

Dans le cadre de la série documentaire Benjamin Gratton : comme tout le monde, diffusée sur ICI TOU.TV, Marie-Eve Tremblay reçoit Benjamin, un jeune homme autiste de 22 ans, et son père, l'humoriste Mathieu Gratton.

L'émission revient sur une expérience d'immersion de 30 jours où Benjamin a habité seul dans un condo moderne, sous l'œil de caméras de surveillance.

Les intervenants discutent des défis rencontrés, notamment l'anxiété, la gestion des repas et la vulnérabilité face aux inconnus.

Au-delà de l'expérience, Mathieu Gratton livre un témoignage touchant sur le «vertige» des parents face à l'avenir de leurs enfants différents.

Écoutez Benjamin, la vedette de la série et son père, l'humoriste Mathieu Gratton, mercredi avant-midi à Radio textos.