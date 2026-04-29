Une librairie de Québec menacée de censure

Une librairie de Québec qui a ouvert ses portes au lancement d'un livre du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, s'est fait menacer de censure par plusieurs internautes à la suite de l'événement.

Un cas qui n'est pas isolé, explique le politologue et chroniqueur Christian Dufour, citant, entre autres, une conférence du Parti québécois qui a reçu le même genre d'ultimatum à l'Université Laval il y a quelques semaines.

L'animatrice Marie Eve-Tremblay estime quant à elle que ce genre de censure produit probablement l'effet inverse auquel certains militants s'attendent: celui de donner encore plus de visibilité au lancement de livre d'Éric Duhaime.

Écoutez le politologue Christian Dufour décortiquer le tout, mercredi, à l'émission Radio textos.