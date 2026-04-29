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Une librairie de Québec menacée de censure

Lancement d'un livre d'Éric Duhaime critiqué: «Ce n'est pas ça le Québec»

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Entendu dans

Radio textos

le 29 avril 2026 10:41

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Christian Dufour
Christian Dufour
Lancement d'un livre d'Éric Duhaime critiqué: «Ce n'est pas ça le Québec»
Christian Dufour / Cogeco Média

Une librairie de Québec qui a ouvert ses portes au lancement d'un livre du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, s'est fait menacer de censure par plusieurs internautes à la suite de l'événement.

Un cas qui n'est pas isolé, explique le politologue et chroniqueur Christian Dufour, citant, entre autres, une conférence du Parti québécois qui a reçu le même genre d'ultimatum à l'Université Laval il y a quelques semaines.

L'animatrice Marie Eve-Tremblay estime quant à elle que ce genre de censure produit probablement l'effet inverse auquel certains militants s'attendent: celui de donner encore plus de visibilité au lancement de livre d'Éric Duhaime.

Écoutez le politologue Christian Dufour décortiquer le tout, mercredi, à l'émission Radio textos.

«Comprenons qu'on peut critiquer les propos avec lesquels on n'est pas d'accord, c'est pas ça le point. Mais là on veut censurer, on veut faire taire.»

Christian Dufour

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