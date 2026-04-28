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Sécurité en ligne et ménage numérique

Comment repérer les prédateurs sexuels sur le web?

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Entendu dans

Radio textos

le 28 avril 2026 12:08

Avec

François Charron
François Charron
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Comment repérer les prédateurs sexuels sur le web?
François Charron / Cogeco Média

Le chroniqueur François Charron aborde, mardi matin, deux dossiers cruciaux de notre vie numérique avec l'animatrice Marie-Eve Tremblay. 

D'abord, à la suite d'une affaire de prédation sexuelle impliquant un médecin, il insiste sur l'importance de l'accompagnement parental plutôt que du simple contrôle, suggérant même de surveiller les transactions bancaires des jeunes.

Ensuite, il démystifie les applications de nettoyage de photos qui promettent de supprimer les doublons.

Écoutez François Charron, chroniqueur à la vie numérique, aborder le tout, mardi matin, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Il nous encourage plutôt à un «ménage zen» manuel pour libérer de l'espace sur nos appareils et éviter les frais de stockage inutiles dans le nuage.

Liens: 

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