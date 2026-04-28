 Aller au contenu
Pourquoi autant d'accusations d'agressions?

L'encadrement de la massothérapie: une priorité pour la sécurité des clientes

par 98.5

0:00
15:34

Entendu dans

Radio textos

le 28 avril 2026 11:02

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
L'encadrement de la massothérapie: une priorité pour la sécurité des clientes
Depuis janvier 2026, sept cas d’agressions sexuelles impliquant des massothérapeutes ont été médiatisés. / Valmedia/ Adobe Stock

Le massothérapeute Hanel-Jean Simard et le PDG de la Fédération québécoise des massothérapeutes agrées, Maroine Bendaoud, discutent avec Marie-Eve Tremblay des dérives sombres du milieu de la massothérapie. 

Entre les cas d'agressions médiatisés et le manque d'encadrement législatif, les invités explorent les racines du problème, du milieu des spas au manque de communication entre associations.

Un tour d'horizon essentiel pour apprendre à identifier les «drapeaux rouges», comprendre l'importance du consentement et savoir comment réagir face à des comportements inappropriés sur la table de massage...

Écoutez Hanel-Jean Simard, massothérapeute et propriétaire de deux cliniques, ainsi que Maroine Bendaoud, PDG de la Fédération québécoise des massothérapeutes agrées, mardi à l'émission Radio textos

Vous aimerez aussi

Incendie à Bicolline: «On parle de flammes plus hautes que les arbres»
Lagacé le matin
Incendie à Bicolline: «On parle de flammes plus hautes que les arbres»
0:00
3:31
Fraude syndicale: il se présente en short devant le juge
Lagacé le matin
Fraude syndicale: il se présente en short devant le juge
0:00
3:39
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Comment repérer les prédateurs sexuels sur le web?
Rattrapage
Sécurité en ligne et ménage numérique
Comment repérer les prédateurs sexuels sur le web?
Accès à la propriété: quel est le meilleur incitatif pour les acheteurs?
Rattrapage
Propositions de Fréchette et Milliard
Accès à la propriété: quel est le meilleur incitatif pour les acheteurs?
34% des ménages canadiens doivent s'endetter pour manger
Rattrapage
L'inflation alimentaire galopante
34% des ménages canadiens doivent s'endetter pour manger
Des briques élémentaires de vie découvertes sur la planète rouge
Rattrapage
Des microbes d'il y a 3,5 milliards d’années?
Des briques élémentaires de vie découvertes sur la planète rouge
«Le gouvernement doit être ouvert à évaluer le péage» -Gabriel Giguère
Rattrapage
Un Québécois sur deux en faveur d'une telle mesure
«Le gouvernement doit être ouvert à évaluer le péage» -Gabriel Giguère
SGT: «Je suis tellement contente qu'on en parle... point!» -Andréanne Fortin
Rattrapage
Vivre avec le syndrome de Gilles de la Tourette
SGT: «Je suis tellement contente qu'on en parle... point!» -Andréanne Fortin
Ian Lafrenière, nouveau vice-premier ministre: «C'est un rôle symbolique»
Rattrapage
Qu'est-ce que ce poste implique?
Ian Lafrenière, nouveau vice-premier ministre: «C'est un rôle symbolique»
Bagarres au hockey: tradition essentielle ou folklore dépassé en 2026 ?
Rattrapage
Ça brasse entre les Canadiens et le Lightning
Bagarres au hockey: tradition essentielle ou folklore dépassé en 2026 ?
«Folles, pervers narcissiques»: que penser de ceux qui insultent leur ex?
Rattrapage
Relations amoureuses
«Folles, pervers narcissiques»: que penser de ceux qui insultent leur ex?
«Contre l'instrumentalisation de la transsexualité à des fins politiques»
Rattrapage
Controverse autour du film «Françoise»
«Contre l'instrumentalisation de la transsexualité à des fins politiques»
«Je suis dans le bonheur total» -Marthe Laverdière
Rattrapage
De sa petite-fille à sa vie personnelle
«Je suis dans le bonheur total» -Marthe Laverdière
Cuisson au Air Fryer: une nouvelle étude expose des risques
Rattrapage
L'acrylamide, une substance cancérogène
Cuisson au Air Fryer: une nouvelle étude expose des risques
Prix du pétrole: «Il faut s'attendre à payer plus cher pour les voyages»
Rattrapage
Des annulations de vols à prévoir?
Prix du pétrole: «Il faut s'attendre à payer plus cher pour les voyages»
À Chicoutimi: refus d'offrir la pilule du lendemain à une jeune de 14 ans
Rattrapage
Pour des raisons religieuses
À Chicoutimi: refus d'offrir la pilule du lendemain à une jeune de 14 ans