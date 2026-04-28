Pourquoi autant d'accusations d'agressions?

Le massothérapeute Hanel-Jean Simard et le PDG de la Fédération québécoise des massothérapeutes agrées, Maroine Bendaoud, discutent avec Marie-Eve Tremblay des dérives sombres du milieu de la massothérapie.

Entre les cas d'agressions médiatisés et le manque d'encadrement législatif, les invités explorent les racines du problème, du milieu des spas au manque de communication entre associations.

Un tour d'horizon essentiel pour apprendre à identifier les «drapeaux rouges», comprendre l'importance du consentement et savoir comment réagir face à des comportements inappropriés sur la table de massage...

Écoutez Hanel-Jean Simard, massothérapeute et propriétaire de deux cliniques, ainsi que Maroine Bendaoud, PDG de la Fédération québécoise des massothérapeutes agrées, mardi à l'émission Radio textos.