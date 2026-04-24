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Relations amoureuses

«Folles, pervers narcissiques»: que penser de ceux qui insultent leur ex?

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 24 avril 2026 11:11

Avec

Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Folles, pervers narcissiques»: que penser de ceux qui insultent leur ex?
Sylvie Lavallée / Cogeco Média

Marie-Eve Tremblay et la sexologue Sylvie Lavallée démystifient ensemble la mauvaise réputation, parfois injuste et parfois justifiable, que l’on fait à nos ex-partenaires.

Il est fréquent d’entendre des gens qualifier leur ex-conjoint ou conjointe de «folle» ou de «pervers narcissique», mais ces impressions sont-elles vraiment objectives ?

Écoutez la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée revenir sur ce phénomène, vendredi, à l’émission de Marie-Eve Tremblay.

Elle explique que ce phénomène est souvent lié à une nécessité de se protéger alors que, parfois, qualifier son ancien partenaire de cette façon permet d’éviter de se remettre en question soi-même.

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