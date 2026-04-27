Qu'est-ce que ce poste implique?

Le ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière, est le nouveau vice-premier ministre. Outre son rôle de remplacer Mme Fréchette lorsqu'elle ne peut pas remplir ses obligations de première ministre, c'est un poste «symbolique», selon Stéphane Gendron.

Il le verrait plutôt avoir plus de responsabilités à l'avenir, comme celui de rassembler les troupes de la CAQ.

Le pressent-il comme chef du parti, advenant une défaite cuisante de la CAQ aux élections provinciales d'octobre 2026?

Écoutez l'ex-maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, se prononcer sur le tout, lundi, au micro de Marie-Eve Tremblay

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