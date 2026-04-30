À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, Patrick Lagacé aborde la montée fulgurante du prix du pétrole dans la foulée du conflit entre l'Iran et les États-Unis.
Le baril de Brent a atteint les 125 $ US, un sommet inégalé depuis mars 2022, alors que le détroit d’Ormuz demeure bloqué, empêchant le passage des pétroliers.
Le président américain Donald Trump a d'ailleurs évoqué la possibilité que ce blocus contre l'Iran se prolonge durant plusieurs mois.
Autres sujets traités:
- Artemis II: Patrick Lagacé souligne le comportement «sadique» de Donald Trump;
- Tarifs sur l'acier et l'aluminium: les nouveaux tarifs américains commencent à faire souffrir les PME québécoises;
- Violence conjugale et féminicides;
- Violence dans les hôpitaux;
- Accès aux médecins;
- Investissements en construction de Québec et d'Ottawa;
- Il faut désormais 44 780$ par année pour vivre dignement à Sept−Îles, contre 41 585 $ à Montréal;
- Le nombre de cyclistes utilitaires a bondi de 28 % depuis la pandémie;
- Coupe du monde de soccer 2026: la facture pour le gouvernement fédéral s'élève déjà à 460 millions $;
- Côte-Nord: un pont de 80 millions $ sur la route 138 mènera nulle part... faute de budget pour construire la route.