À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, Patrick Lagacé aborde la montée fulgurante du prix du pétrole dans la foulée du conflit entre l'Iran et les États-Unis.

Le baril de Brent a atteint les 125 $ US, un sommet inégalé depuis mars 2022, alors que le détroit d’Ormuz demeure bloqué, empêchant le passage des pétroliers.

Le président américain Donald Trump a d'ailleurs évoqué la possibilité que ce blocus contre l'Iran se prolonge durant plusieurs mois.

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