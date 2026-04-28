Le prix de la viande et l'inflation alimentaire galopante transforment radicalement les habitudes de consommation des Québécois, alors que de plus en plus de citoyens se tournent vers le crédit ou les banques alimentaires pour subvenir à leurs besoins essentiels.

Écoutez le chroniqueur Jérôme Landry du FM93 aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.