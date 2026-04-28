Le prix de la viande et l'inflation alimentaire galopante transforment radicalement les habitudes de consommation des Québécois, alors que de plus en plus de citoyens se tournent vers le crédit ou les banques alimentaires pour subvenir à leurs besoins essentiels.
Écoutez le chroniqueur Jérôme Landry du FM93 aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.
«On est rendus à se dire: "Ok, je vais aller acheter mon Cheese Whiz à tel endroit, il est moins cher parce qu'il est passé date". J'invente pas ça là, on est rendus là actuellement.»
À Québec comme à Montréal, le paysage commercial change: des bannières à rabais comme Maxi et Super C remplacent les épiceries de quartier dans des secteurs plus nantis.
La situation est critique dans les banques alimentaires qui, de Toronto à Québec, sont débordées par une nouvelle clientèle composée de travailleurs qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts.