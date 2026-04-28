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L'inflation alimentaire galopante

34% des ménages canadiens doivent s'endetter pour manger

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 28 avril 2026 10:44

Avec

Jérôme Landry
Jérôme Landry
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
34% des ménages canadiens doivent s'endetter pour manger
Jérôme Landry / Cogeco Média

Le prix de la viande et l'inflation alimentaire galopante transforment radicalement les habitudes de consommation des Québécois, alors que de plus en plus de citoyens se tournent vers le crédit ou les banques alimentaires pour subvenir à leurs besoins essentiels.

Écoutez le chroniqueur Jérôme Landry du FM93 aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

«On est rendus à se dire: "Ok, je vais aller acheter mon Cheese Whiz à tel endroit, il est moins cher parce qu'il est passé date". J'invente pas ça là, on est rendus là actuellement.»

Jérôme Landry

À Québec comme à Montréal, le paysage commercial change: des bannières à rabais comme Maxi et Super C remplacent les épiceries de quartier dans des secteurs plus nantis.

La situation est critique dans les banques alimentaires qui, de Toronto à Québec, sont débordées par une nouvelle clientèle composée de travailleurs qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts.

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