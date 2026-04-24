Ça brasse entre les Canadiens et le Lightning

Pour le Boys Club du vendredi, Marie-Eve Tremblay, Meeker Guerrier et Jonathan Roberge plongent dans l'arène glacée de la LNH pour débattre de la pertinence des bagarres, entre codes d'honneur et violence gratuite.

Puis, la discussion se déplace vers l'intimité du vestiaire pour briser les mythes sur les discussions masculines.

Enfin, ils s'attaquent à la fameuse question : l'amitié pure entre hommes et femmes existe-t-elle, ou finit-elle toujours par «glisser» après quelques verres?

Un rendez-vous authentique où les confidences fusent!

Écoutez le Boys Club à Radio textos, avec Meeker Guerier, chroniqueur sport au 98.5 et Jonathan Roberge, humoriste, animateur et comédien, vendredi.