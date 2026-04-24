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Ça brasse entre les Canadiens et le Lightning

Bagarres au hockey: tradition essentielle ou folklore dépassé en 2026 ?

par 98.5

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40:24

Entendu dans

Radio textos

le 24 avril 2026 12:21

Avec

Jonathan Roberge
Jonathan Roberge
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier

et autres

Bagarres au hockey: tradition essentielle ou folklore dépassé en 2026 ?
L'ailier gauche du Lightning de Tampa Bay, Brandon Hagel (38), et l'ailier gauche des Canadiens de Montréal, Juraj Slafkovský (20), se battent pendant la deuxième période du match 2 d'une série éliminatoire de premier tour de la Coupe Stanley de hockey de la LNH, le mardi 21 avril 2026, à Tampa, en Floride. / (AP Photo/Chris O'Meara)

Pour le Boys Club du vendredi, Marie-Eve Tremblay, Meeker Guerrier et Jonathan Roberge plongent dans l'arène glacée de la LNH pour débattre de la pertinence des bagarres, entre codes d'honneur et violence gratuite.

Puis, la discussion se déplace vers l'intimité du vestiaire pour briser les mythes sur les discussions masculines.

Enfin, ils s'attaquent à la fameuse question : l'amitié pure entre hommes et femmes existe-t-elle, ou finit-elle toujours par «glisser» après quelques verres? 

Un rendez-vous authentique où les confidences fusent!

Écoutez le Boys Club à Radio textos, avec Meeker Guerier, chroniqueur sport au 98.5 et Jonathan Roberge, humoriste, animateur et comédien, vendredi. 

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