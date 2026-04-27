Des microbes d'il y a 3,5 milliards d’années?

Christian Page nous transporte chez notre planète voisine dans le système solaire...
Il nous dévoile les dernières données fascinantes de la sonde Curiosity, qui a identifié sur Mars cinq nouvelles composantes organiques essentielles à la vie.
Selon une hypothèse, ces ingrédients auraient trouvé leur chemin vers la jeune Terre via des impacts d'astéroïdes...
Serions-nous tous des Martiens issus d'une «panspermie» cosmique?
Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, expliquer le tout, lundi avant-midi à Radio textos.
«Il y a une époque très lointaine, il y a 3 milliards d’années, l’eau circulait sur Mars, l’eau coulait sur Mars.»
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