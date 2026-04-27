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Des microbes d'il y a 3,5 milliards d’années?

Des briques élémentaires de vie découvertes sur la planète rouge

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 27 avril 2026 12:01

Avec

Christian Page
Christian Page
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Des briques élémentaires de vie découvertes sur la planète rouge
La vie sur Terre a-t-elle débuté sur... Mars? / Sergey Fedoskin/ Adobe Stock

Christian Page nous transporte chez notre planète voisine dans le système solaire... 

Il nous dévoile les dernières données fascinantes de la sonde Curiosity, qui a identifié sur Mars cinq nouvelles composantes organiques essentielles à la vie.

Selon une hypothèse, ces ingrédients auraient trouvé leur chemin vers la jeune Terre via des impacts d'astéroïdes... 

Serions-nous tous des Martiens issus d'une «panspermie» cosmique? 

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, expliquer le tout, lundi avant-midi à Radio textos

«Il y a une époque très lointaine, il y a 3 milliards d’années, l’eau circulait sur Mars, l’eau coulait sur Mars.»

Christian Page

Autre sujet abordé: 

  • Le mystère de l'Arche d'Alliance: est-ce que ce trésor biblique est sur le point d'être localisé?

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