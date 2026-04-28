Des solutions écologiques existent

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Invasion de coccinelles: les conseils d'un expert pour s'en débarrasser

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Entendu dans

La commission

le 28 avril 2026 14:40

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Invasion de coccinelles: les conseils d'un expert pour s'en débarrasser
À l'origine, la coccinelle asiatique a été introduite aux États-Unis pour lutter contre les pucerons. / Sebastien Rabany/Adobe Stock

À chaque printemps, c’est la même ritournelle: nos résidences sont envahies par les coccinelles.

Pourquoi, mais surtout, comment en venir à bout ?

Écoutez les explications et les conseils de Maxime Vallée, directeur de MBM Gestion parasitaire, à l'émission La commission.

«À l'origine, la coccinelle asiatique a été introduite aux États-Unis pour lutter contre les pucerons. Comme les cultures de maïs et de soja en sont souvent infestées, on retrouve majoritairement ces insectes dans ces zones. Elles sont présentes tout le long de la vallée du Saint-Laurent, de Montréal jusqu'à Québec.»

Maxime Vallée

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