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Débusquer les nids cachés dans vos murs

Printemps et fourmis: les conseils d'une experte pour protéger votre maison

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 29 avril 2026 12:03

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Printemps et fourmis: les conseils d'une experte pour protéger votre maison
Les fourmis charpentières, fréquentes au printemps au Québec, peuvent signaler un nid dans les murs et nécessitent souvent l’intervention de professionnels, car les produits domestiques sont peu efficaces / max5128 / Adobe Stock

Le printemps est là, et avec lui, le retour des insectes indésirables...

Marie-Eve Tremblay reçoit Hélène Bouchard, experte chez MBM Gestion parasitaire, pour nous aider à identifier nos nouveaux colocataires.

De la redoutable fourmi charpentière, qui peut vivre jusqu'à 18 ans, à la minuscule fourmi pharaon qui se multiplie si on l'attaque mal, elle nous explique pourquoi une simple propreté ne suffit pas.

Que faire contre les coccinelles asiatiques ou les mouches de drain?

Préparez votre savon à vaisselle et votre aspirateur, on vous donne les clés pour un domicile sain et sans bibittes. 

Écoutez Helene Bouchard, experte en gestion parasitaire, propriétaire de MBM Gestion Parasitaire, expliquer le tout, mercredi à Radio textos.

«Les fourmis qu'on voit, ça représente entre 2 et 4 % de ce qui peut se trouver à l'intérieur des murs. C'est toujours une enquête.»

Helene Bouchard

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