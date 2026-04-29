Débusquer les nids cachés dans vos murs

Le printemps est là, et avec lui, le retour des insectes indésirables...

Marie-Eve Tremblay reçoit Hélène Bouchard, experte chez MBM Gestion parasitaire, pour nous aider à identifier nos nouveaux colocataires.

De la redoutable fourmi charpentière, qui peut vivre jusqu'à 18 ans, à la minuscule fourmi pharaon qui se multiplie si on l'attaque mal, elle nous explique pourquoi une simple propreté ne suffit pas.

Que faire contre les coccinelles asiatiques ou les mouches de drain?

Préparez votre savon à vaisselle et votre aspirateur, on vous donne les clés pour un domicile sain et sans bibittes.

Écoutez Helene Bouchard, experte en gestion parasitaire, propriétaire de MBM Gestion Parasitaire, expliquer le tout, mercredi à Radio textos.