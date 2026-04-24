Controverse autour du film «Françoise»

Michelle Blanc discute de la controverse entourant le film Françoise de Louis Morissette, où un producteur feint d'être une femme trans pour obtenir du financement.

Alors que certains militants dénoncent une dérision de leur réalité, Michelle Blanc applaudit la participation de personnes trans au projet et plaide pour le droit à l'humour.

Elle dénonce la «culture de l'annulation» et l'instrumentalisation politique de la cause.

Écoutez Michelle Blanc, femme d'affaires, conférencière et blogueuse, vendredi au micro de Marie-Eve Tremblay.