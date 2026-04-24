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Controverse autour du film «Françoise»

«Contre l'instrumentalisation de la transsexualité à des fins politiques»

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16:30

Entendu dans

Radio textos

le 24 avril 2026 10:40

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Contre l'instrumentalisation de la transsexualité à des fins politiques»
Radio textos / Cogeco Média

Michelle Blanc discute de la controverse entourant le film Françoise de Louis Morissette, où un producteur feint d'être une femme trans pour obtenir du financement.

Alors que certains militants dénoncent une dérision de leur réalité, Michelle Blanc applaudit la participation de personnes trans au projet et plaide pour le droit à l'humour.

Elle dénonce la «culture de l'annulation» et l'instrumentalisation politique de la cause. 

Écoutez Michelle Blanc, femme d'affaires, conférencière et blogueuse, vendredi au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«L'acceptation, ce n'est pas d'obliger les gens à nous accepter, mais c'est de démontrer qu'il y a moyen d'avoir une vie différente et heureuse.»

Michelle Blanc

Autre sujet abordé:

  • L'importance d'un accompagnement psychologique rigoureux avant toute transition.

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