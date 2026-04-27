Un Québécois sur deux en faveur d'une telle mesure

Un Québécois sur deux est en faveur de péages sur nos routes, selon un sondage Léger publié lundi matin dans Le Journal de Montréal.

La détérioration de nos routes semble même, dans certains cas, s'accélérer plus rapidement que l'enveloppe d'argent du gouvernement qui y est dédié, explique l'analyste Gabriel Giguère.

Est-ce que le péage est la meilleure solution à l'amélioration état de nos routes?

Comment serait dépensé l'argent des citoyens dans les péages?

Devrait-on imiter le modèle de pays comme la France?

Est-ce le public ou le privé qui devrait s'occuper de gérer de potentiels péages?

Écoutez Gabriel Giguère, analyste en politiques publiques à l’Institut économique de Montréal, répondre à ces questions, lundi avant-midi à Radio textos.