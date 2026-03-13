Dave Turmel, le chef du Blood Family Mafia fera face à neuf nouveaux chefs d’accusation, dont un de gangstérisme, lorsqu’il sera jugé ici, lui qui est toujours en attente d’être rapatrié au Québec à la suite de son arrestation en Italie l’an dernier.
Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Elle explique qu'il est maintenant accusé d’avoir déchargé une arme à feu, d’introduction avec effraction, de séquestration, d’enlèvement avec l’aide d’une arme à feu, de voies de fait graves, d’avoir fourni des armes à autorisation restreinte et de trafic de stupéfiants.
Autres sujets traités:
- Un homme devrait comparaître vendredi matin en lien avec le meurtre d’un employé de dépanneur sur le Plateau;
- Plusieurs incendies de voitures dans les dernières heures dans le grand Montréal.