Dave Turmel, le chef du Blood Family Mafia fera face à neuf nouveaux chefs d’accusation, dont un de gangstérisme, lorsqu’il sera jugé ici, lui qui est toujours en attente d’être rapatrié au Québec à la suite de son arrestation en Italie l’an dernier.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle explique qu'il est maintenant accusé d’avoir déchargé une arme à feu, d’introduction avec effraction, de séquestration, d’enlèvement avec l’aide d’une arme à feu, de voies de fait graves, d’avoir fourni des armes à autorisation restreinte et de trafic de stupéfiants.

Autres sujets traités: