Une récente décision du juge Marc-Antoine Carette sème l'inquiétude quant à la capacité de la police à traquer les criminels en ligne.

Dans une affaire d'extorsion impliquant de jeunes individus sur la Rive-Sud, le magistrat a rejeté comme preuve un échange de messages sur Snapchat.

L'avocat de la défense, Me Anthony El-Haddad, a réussi à démontrer qu'il était techniquement possible d'entrer dans le compte d'une tierce partie pour trafiquer des messages.

Faute de pouvoir prouver hors de tout doute raisonnable l'identité réelle de l'auteur des messages, le tribunal a jugé cette preuve inadmissible.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Pour Luc Ferrandez, cette décision crée un précédent dangereux qui nuit gravement au travail des escouades policières, comme l'escouade Aurora du SPVM, spécialisée dans la surveillance des réseaux utilisés par les malfaiteurs.