Émission diffusée dès le 5 avril prochain

La prochaine édition québécoise de l'émission Survivor, qui débutera le 5 avril prochain, se déroulera au Panama plutôt qu'aux Philippines comme lors des saisons précédentes.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp, qui s'est déplacée sur les lieux du tournage, en discuter lundi au micro de l'animateur Philippe Cantin.
Elle présente notamment son entretien avec Francis Laforest, le producteur exécutif de Survivor.
«On a à peu près trois semaines entre le tournage et la diffusion, donc il faut que le montage soit très rapide. Donc, se rapprocher nous donne un grand coup de main. Être sur le même fuseau horaire est excellent aussi pour le suivi de post-prod. Alors, au niveau logistique et communication, on était assez content d'être sur le même fuseau horaire.»