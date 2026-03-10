Selon son ancien patron

La décision de Radio-Canada de diffuser son réseau de nouvelles en continu, RDI, sur la plateforme Prime Vidéo, se serait fait sans l'aval de son conseil d'administration, selon ce qu'a entendu l'ex-directeur grand patron de la société Alain Saulnier.
M. Saulnier estime que ce choix exprime la fin du système de câblodistribution à certains égards. Il se demande pourquoi Radio-Canada n'a pas utilisé sa plateforme ICI Tout.tv pour la diffusion de RDI.
Écoutez l'auteur, journaliste et ancien directeur de l’information à Radio-Canada, Alain Saulnier, se prononcer sur le sujet au micro de Nathalie Normandeau et de Frédéric Labelle.
«Il ne faudrait pas que la seule façon de s'informer soit dorénavant de passer par les géants du web américain.»