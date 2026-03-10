Selon son ancien patron

La décision de Radio-Canada de diffuser son réseau de nouvelles en continu, RDI, sur la plateforme Prime Vidéo, se serait fait sans l'aval de son conseil d'administration, selon ce qu'a entendu l'ex-directeur grand patron de la société Alain Saulnier.

M. Saulnier estime que ce choix exprime la fin du système de câblodistribution à certains égards. Il se demande pourquoi Radio-Canada n'a pas utilisé sa plateforme ICI Tout.tv pour la diffusion de RDI.

Écoutez l'auteur, journaliste et ancien directeur de l’information à Radio-Canada, Alain Saulnier, se prononcer sur le sujet au micro de Nathalie Normandeau et de Frédéric Labelle.