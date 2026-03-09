Méthode de dissuasion

Mark Carney se rendra en Norvège pour surveiller un exercice militaire de l'OTAN visant à protéger l'Arctique.
Ce coup de communication montre que le Canada sera présent et envoie un message de dissuasion à Moscou, d'après le chroniqueur Dimitri Soudas.
Il observe également que le premier ministre Carney semble avoir un accès facile aux dirigeants de plusieurs pays du monde, s'étant probablement créé un bon réseau de communication.
Écoutez le chroniqueur de politique fédérale, Dimitri Soudas, commenter la nouvelle, lundi en début de soirée, au Québec maintenant.
«Mark Carney est en train de solliciter des rencontres avec des chefs de gouvernement et tout de suite ou presque tout de suite, ils libèrent leur agenda. Le Canada ne figure n'a jamais figuré parmi le top dix de la liste d'un chef de gouvernement d'un autre pays pour rencontrer.»