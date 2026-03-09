Méthode de dissuasion

Mark Carney se rendra en Norvège pour surveiller un exercice militaire de l'OTAN visant à protéger l'Arctique.

Ce coup de communication montre que le Canada sera présent et envoie un message de dissuasion à Moscou, d'après le chroniqueur Dimitri Soudas.

Il observe également que le premier ministre Carney semble avoir un accès facile aux dirigeants de plusieurs pays du monde, s'étant probablement créé un bon réseau de communication.

