Une absence remarquée

Dimitri Soudas revient sur l'absence de Mark Carney lors du débat exploratoire sur le Moyen-Orient à Ottawa.

Il souligne toutefois l'incohérence du gouvernement, qui a changé «six fois de position en cinq jours sur ce conflit».

Le débat bifurque ensuite sur la sécurité nationale: malgré la présence de trente suspects liés au régime iranien, une seule déportation a eu lieu en quatre ans.

Soudas dénonce un «ping-pong» entre les agences fédérales et une bureaucratie incapable d'expulser des agents étrangers, faute de vols directs vers l'Iran.

