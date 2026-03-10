Catastrophe humanitaire en Iran et au Liban

L'objectif de l'administration Trump en Iran n'est toujours pas clair, plusieurs membres des instances du Parti républicain disant tout et son contraire.

Les plus importants bombardements sont attendus dans le pays du Moyen-Orient, ce qui mène l'experte en politique américaine Valérie Beaudoin à se demander si c'est en bombardant un pays qu'il est possible de le reconstruire.

Écoutez la chroniqueuse de politique américaine Valérie Beaudoin, faire le point sur la situation, mardi, au micro de Philippe Cantin.