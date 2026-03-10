 Aller au contenu
Politique internationale
Catastrophe humanitaire en Iran et au Liban

«Est-ce que c'est en bombardant un pays qu'on est en train de le reconstruire?»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 mars 2026 15:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«Est-ce que c'est en bombardant un pays qu'on est en train de le reconstruire?»
Les États-Unis ont prévu mardi de mener les plus gros bombardements depuis le début de la guerre en Iran / La Presse Canadienne / AP Photo / Bilal Hussein

L'objectif de l'administration Trump en Iran n'est toujours pas clair, plusieurs membres des instances du Parti républicain disant tout et son contraire.

Les plus importants bombardements sont attendus dans le pays du Moyen-Orient, ce qui mène l'experte en politique américaine Valérie Beaudoin à se demander si c'est en bombardant un pays qu'il est possible de le reconstruire.

Écoutez la chroniqueuse de politique américaine Valérie Beaudoin, faire le point sur la situation, mardi, au micro de Philippe Cantin.

