Les indices montent et descendent rapidement

Alors que les marchés boursiers ont baissé à une vitesse fulgurante pour retourner dans le vert, lundi, la chroniqueuse économique Michèle Boisvert souligne que les investisseurs cherchent chaque bonne nouvelle qu'ils peuvent trouver.

Elle explique que la hausse des prix de l'énergie pourrait faire mal à Donal Trump aux prochaines élections et explique ce qu'est la réserve stratégique de pétrole, dans laquelle plusieurs pays songent à aller puiser.

Écoutez la chronique économique de Michèle Boisvert, à l'émission Le Québec maintenant, animée par Philippe Cantin.