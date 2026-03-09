 Aller au contenu
Économie
Les indices montent et descendent rapidement

La bourse en montagne russe: «Les investisseurs sont avides de bonnes nouvelles»

par 98.5

0:00
5:58

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 mars 2026 18:21

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
La bourse en montagne russe: «Les investisseurs sont avides de bonnes nouvelles»
La bourse en montagne russe: «Les investisseurs sont avides de bonnes nouvelles», -Michèle Boisvert / La Presse Canadienne / Aaron Vincent Elkaim

Alors que les marchés boursiers ont baissé à une vitesse fulgurante pour retourner dans le vert, lundi, la chroniqueuse économique Michèle Boisvert souligne que les investisseurs cherchent chaque bonne nouvelle qu'ils peuvent trouver.

Elle explique que la hausse des prix de l'énergie pourrait faire mal à Donal Trump aux prochaines élections et explique ce qu'est la réserve stratégique de pétrole, dans laquelle plusieurs pays songent à aller puiser.

Écoutez la chronique économique de Michèle Boisvert, à l'émission Le Québec maintenant, animée par Philippe Cantin.

Vous aimerez aussi

La guerre en Iran fait bondir le prix de l'essence et menace votre portefeuille
Lagacé le matin
La guerre en Iran fait bondir le prix de l'essence et menace votre portefeuille
0:00
7:56
CV de couple et enquêtes intrusives: les nouvelles exigences des propriétaires
La commission
CV de couple et enquêtes intrusives: les nouvelles exigences des propriétaires
0:00
17:03

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La construction des installations se fait attendre à quatre ans des Jeux de 2030
Rattrapage
Querelle dans les Alpes françaises
La construction des installations se fait attendre à quatre ans des Jeux de 2030
Un sénateur républicain veut que son pays prenne le contrôle du pétrole iranien
Rattrapage
La vraie raison derrière la guerre en Iran?
Un sénateur républicain veut que son pays prenne le contrôle du pétrole iranien
Mark Carney se rendra en Norvège pour surveiller un exercie militaire de l'OTAN
Rattrapage
Méthode de dissuasion
Mark Carney se rendra en Norvège pour surveiller un exercie militaire de l'OTAN
Nominations partisanes de Legault : «Il se contredit lui-même»
Rattrapage
Chronique politique
Nominations partisanes de Legault : «Il se contredit lui-même»
«Les stations-service augmentent rapidement les prix et les baissent lentement»
Rattrapage
Une pratique généralisée
«Les stations-service augmentent rapidement les prix et les baissent lentement»
La Maison-Blanche publie des vidéos de propagande par intelligence artificielle
Rattrapage
Guerre au Moyen-Orient
La Maison-Blanche publie des vidéos de propagande par intelligence artificielle
Survivor au Panama: «Se rapprocher donne un grand coup de main»
Rattrapage
Émission diffusée dès le 5 avril prochain
Survivor au Panama: «Se rapprocher donne un grand coup de main»
Biz décortique le nouvel album poétique et sombre de Houellebecq
Rattrapage
«Souvenez-vous de l'homme»
Biz décortique le nouvel album poétique et sombre de Houellebecq
3000 unités en trois ans: «Il ne faut pas attendre après les autres paliers»
Rattrapage
Terrains inutilisés pour construire des logements
3000 unités en trois ans: «Il ne faut pas attendre après les autres paliers»
Le CH revient à Montréal, le tennis du Québec à Indian Wells et le CF gagne
Rattrapage
Esprit sportif
Le CH revient à Montréal, le tennis du Québec à Indian Wells et le CF gagne
Prix du gaz: «Il y aura fort probablement une autre hausse assez considérable»
Rattrapage
Le secteur du camionnage n'est pas épargné
Prix du gaz: «Il y aura fort probablement une autre hausse assez considérable»
Départ de Big Brother Célébrités: «Je sors la tête haute» -Mona de Grenoble
Rattrapage
Évincée dimanche soir
Départ de Big Brother Célébrités: «Je sors la tête haute» -Mona de Grenoble
Mort suspecte à Drummondville: le corps d'une femme retrouvé
Rattrapage
L'enquête est en cours
Mort suspecte à Drummondville: le corps d'une femme retrouvé
Tempête majeure: le Québec se prépare à 30 mm de verglas
Rattrapage
Alerte météo
Tempête majeure: le Québec se prépare à 30 mm de verglas