Santé cognitive

L’émergence des outils d'intelligence artificielle a des conséquences directes sur la productivité, mais aussi sur les performances cognitives

C'est ce que démontre une étude du MIT qui s’est penchée sur l’engagement cérébral des jeunes adultes qui utilisent des intelligences artificielles.

Cette enquête prouve donc qu’il existe un lien entre la baisse de l’activité du lobe frontal, la mémoire et l’attention, et l’utilisation des plateformes comme ChatGPT.

