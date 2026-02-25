 Aller au contenu
Techno
Santé cognitive

L’intelligence artificielle affecte-t-elle les performances cérébrales?

par 98.5

0:00
10:56

Entendu dans

Radio textos

le 25 février 2026 10:59

Avec

Martin Carli
Martin Carli
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
L’intelligence artificielle affecte-t-elle les performances cérébrales?
Martin Carli / Cogeco Média

L’émergence des outils d'intelligence artificielle a des conséquences directes sur la productivité, mais aussi sur les performances cognitives

C'est ce que démontre une étude du MIT qui s’est penchée sur l’engagement cérébral des jeunes adultes qui utilisent des intelligences artificielles.

Cette enquête prouve donc qu’il existe un lien entre la baisse de l’activité du lobe frontal, la mémoire et l’attention, et l’utilisation des plateformes comme ChatGPT.

Écoutez le vulgarisateur Martin Carli, animateur de l'émission Génial !, décortiquer le tout, mercredi matin, au micro de Marie-Eve Tremblay.

