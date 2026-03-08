Des chercheurs de l'EPF de Zurich ont développé une serviette hygiénique intelligente capable de détecter certaines maladies.
Écoutez la chroniqueuse Andréanne Théberge en discuter, dimanche, au micro de Denis Lévesque à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme.
«Enfin, on a décidé d'utiliser le sang menstruel qu'on jette à la poubelle chaque mois, pour avoir de l'information sur notre santé, sur la santé de la femme. Il y a des cellules souches dans le sang menstruel. C'est extrêmement précieux. Il y en a qui sont en train de voir comment on pourrait peut-être utiliser ces cellules souches pour traiter des maladies, surtout des maladies infantiles.»
Aussi dans ce segment :
- Pourquoi la santé des femmes est-elle sous financée?