Chronique politique

François Legault et son conseil des ministres ont procédé à des nominations partisanes, même si le premier ministre avait affirmé il y a quelques années qu'il agirait différemment.

C'est ce que relève le Journal de Montréal lundi, dans un article selon lequel ils ont procédé au renouvellement de trois mandats.

Écoutez l'animatrice et chroniqueuse politique Nathalie Normandeau en discuter, lundi, au micro de Philippe Cantin.