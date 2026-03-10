Alors que les frappes israélo-américaines se poursuivent au Liban, Donald Trump a annoncé lundi que le conflit qui vise principalement l’Iran tirait à sa fin.

Mais le discours du président américain était aussi rempli de contradictions.

Les propos de Donald Trump et les promesses des pays du G7 d’utiliser leurs réserves de carburant ont tout de même eu un impact positif sur les marchés financiers et sur le prix du pétrole.

Écoutez le chroniqueur en actualité internationale Jean-François Lépine, suivi d'Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM, analyser les derniers développements du conflit au Moyen-Orient, mardi, au micro de Patrick Lagacé.