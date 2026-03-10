Arturo Gatti Jr est mort étranglé, selon les autorités mexicaines: son décès est le résultat d'une agression, selon son certificat de décès, qui écarte la thèse du geste volontaire.

Le fils du célèbre boxeur Arturo «Thunder» Gatti a été retrouvé mort le 6 octobre dernier dans une résidence de la zone hôtelière d'Isla Dorada, à Cancún, au Mexique.

Jeune boxeur amateur, Gatti Jr demeurait dans le secteur depuis près d’un an avec sa mère, Amanda Rodrigues. Les causes du décès n'ont jamais été dévoilées par la police.

Cogeco Nouvelles a obtenu copie du certificat de décès de l’adolescent de 17 ans, daté du 11 octobre et signé par un médecin de l’État du Quintana Roo.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Carl Marchand, présenter ces nouveaux éléments, mardi, à l’émission de Patrick Lagacé.

Les autorités médicales concluent que le Québécois a perdu la vie par asphyxie des suites d'un étranglement.

Selon nos informations, la police mexicaine poursuit son enquête pour homicide, mais aucun suspect n'a encore été interpellé. Le corps a été enterré au Mexique, mais la famille d’Arturo Gatti tente toujours de le rapatrier au Québec.

La tante du jeune homme, Anna-Maria Gatti, a déposé une plainte en justice, au Mexique, concernant le manque de transparence des enquêteurs au dossier. À la suite de cette plainte, la juge du district, Ana Maria Nava Ortega, a ordonné au ministère public de permettre à Mme Gatti de consulter les preuves recueillies et d’intervenir au dossier.

Une mort qui nous rappelle celle de son père

Le père de Gatti Jr, Arturo Gatti, grand champion du monde de boxe, est décédé il y a 17 ans dans des circonstances similaires.

Il était lui aussi à l'extérieur du Canada au moment des événements, dans un appartement d’une station balnéaire du Brésil qu’il occupait avec sa conjointe de l'époque, Amanda Rodrigues. Le 11 juillet 2009, le Montréalais est retrouvé mort dans son logement brésilien.

Le dossier est d’abord traité comme un meurtre ; Amanda Rodrigues est arrêtée et incarcérée, mais elle sera libérée trois semaines plus tard.

Le dossier de la mort d’Arturo Gatti est ensuite classé plutôt comme un suicide par pendaison, bien que la famille du boxeur à Montréal conteste cette conclusion.

Arturo Gatti avait fait modifier son testament quelque temps avant sa mort pour désigner sa conjointe comme héritière unique. La famille a tenté de faire invalider cette version du testament, mais la Cour supérieure du Québec a tranché en faveur d’Amanda Rodrigues.