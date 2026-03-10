 Aller au contenu
Arts et spectacles
Accusation de monopole

Une entente trouvée dans la poursuite contre Live Nation et Ticketmaster

Lagacé le matin

le 10 mars 2026 06:35

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Une entente trouvée dans la poursuite contre Live Nation et Ticketmaster
Le groupe de vente de billets de spectacle Live Nation, propriétaire de Ticketmaster, s’est finalement entendu à l’amiable avec la justice américaine. / Phelan M. Ebenhack / The Associated Press

Le groupe de vente de billets de spectacle Live Nation, propriétaire de Ticketmaster, s’est finalement entendu à l’amiable avec la justice américaine.

L’entreprise qui propose des services de billetterie à l’international était accusée par 38 États américains ainsi que le département de la Justice américaine de pratiques anticoncurrentielles et d’entretenir un monopole.

Cet accord prévoit notamment un plafond de 15% sur les frais de service aux États-Unis et 280 millions de dollars en dommages.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson revenir sur cette affaire, mardi, à l’émission de Patrick Lagacé.

