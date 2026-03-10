Accusation de monopole

Le groupe de vente de billets de spectacle Live Nation, propriétaire de Ticketmaster, s’est finalement entendu à l’amiable avec la justice américaine.

L’entreprise qui propose des services de billetterie à l’international était accusée par 38 États américains ainsi que le département de la Justice américaine de pratiques anticoncurrentielles et d’entretenir un monopole.

Cet accord prévoit notamment un plafond de 15% sur les frais de service aux États-Unis et 280 millions de dollars en dommages.

