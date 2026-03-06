Course à la chefferie de la CAQ

Bernard Drainville va-t-il continuer la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec encore longtemps?
Dans le cadre de son commentaire politique, vendredi, Nathalie Normandeau a encore une fois prédit que le rival de Christine Fréchette allait finir par se rallier à celle qui mène dans les sondages.
«Les sondages confirment qu'il est en deuxième position. Jusqu'à quand Bernard Drainville va-t-il résister à cet appel au ralliement? Je te prédis que ses collègues, devant son insistance à s'accrocher, vont peut-être décider de sortir dans les médias, dans l'espace public, pour l'inviter poliment à se retirer.»
Autre sujet abordé
