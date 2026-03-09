Il prend les rênes du «Tricheur»

José Gaudet porte un regard lucide sur sa transition vers une carrière solo après des décennies en duo.

Alors qu’il termine la tournée de son spectacle Y’était temps, l’humoriste confie avoir découvert une liberté nouvelle en gérant sa propre énergie sur scène.

Il aborde avec franchise la réalité actuelle de son métier, marquée par la «frilosité» des médias traditionnels face aux réseaux sociaux, tout en se préparant pour son prochain grand défi: la succession de Guy Jodoin à l’animation du jeu culte Le Tricheur.

Écoutez l'humoriste et animateur José Gaudet discuter de sa vie et de sa carrière, lundi, au micro de Patrick Lagacé.