De nombreuses polices sur le marché

Avec l’explosion des factures liées aux soins pour les animaux de compagnie, de plus en plus de vétérinaires conseillent aux propriétaires de souscrire une assurance pour leur compagnon à quatre pattes.

Les polices proposées sur le marché varient de 23 à 540 dollars par mois selon l’animal et le forfait, avec toujours un risque de ne pas les rentabiliser.

Ces couvertures contiennent souvent des exclusions, notamment au sujet des conditions préexistantes, qui doivent être prises en considération par les propriétaires.

Écoutez Jean-Luc Lavallée, journaliste pour Protégez-Vous, revenir sur ce phénomène, mardi, à l’émission de Patrick Lagacé.