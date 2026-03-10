Après plusieurs années d'enquête

C’est confirmé, le réseau social TikTok pourra poursuivre ses activités au Canada.

En 2023, l'application avait été interdite sur les téléphones des représentants des gouvernements fédéral et provinciaux en raison du risque de fuite de données personnelles.

S’en est suivi un processus d’enquête qui a abouti ce lundi par la décision de Mélanie Joly de conserver le réseau social sur le territoire si l’entreprise s’engage à renforcer ses mesures de protection des renseignements personnels des utilisateurs canadiens.

Écoutez le chroniqueur spécialisé dans l'analyse des médias sociaux, Frédéric Labelle, revenir sur le sujet, mardi, au micro de Patrick Lagacé.